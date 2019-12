Spal, confermato mister Semplici: squadra in ritiro in vista della Roma

Le voci di un esonero di Leonardo Semplici in casa Spal si sono intensificate in mattinata, dopo peraltro le parole di ieri di un patron Walter Mattioli non soddisfatto della situazione. Eppure, il tecnico fiorentino, 52enne, è stato confermato sulla panchina del club ferrarese, nonostante il brutto momento che la squadra sta vivendo in campionato: le riflessioni ci sono state, la società ha deciso di tenere mister Semplici, per la prima volta messo in discussione in cinque anni di militanza in quel di Ferrara. De Biasi era in pole per la sostituzione, ma il pranzo fra Semplici e la dirigenza della Spal è stato risolutore: si procede insieme, ma con fiducia non illimitata. Ora la squadra è in ritiro in vista del match dell’Olimpico contro la Roma in programma nel weekend.

SPAL: SEMPLICI A RISCHIO

