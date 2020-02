Spal, contro la Juventus ci sarà sold out

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni sabato sera al Paolo Mazza di Ferrara per il match della 25.ma giornata di Serie A tra i padroni di casa della Spal e la capolista Juventus. Biglietti in vendita libera “bruciati”: molti gli appassionati juventini. Ultima in classifica con 15 punti e reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato, la Spal – che prima dell’ultima gara di Serie A, persa contro il Lecce, ha cambiato allenatore affidando la squadra a Di Biagio – cerca punti per muovere la classifica. La Juve, che mercoledì 26 affronterà il Lione nell’andata degli ottavi di Champions, arriva al match dopo il successo sul Brescia che gli ha consentito di ottenere il primo posto solitario in classifica a +1 sulla Lazio e +3 sull’Inter. Statistica interessante: tutte le ultime cinque sfide tra prima e ultima in classifica all’inizio di una giornata di Serie A si sono concluse con il successo della capolista; l’ultima sconfitta della squadra al comando contro il fanalino di coda è stata proprio della Juventus, nel maggio 2016 contro il Verona, con i bianconeri però già campioni d’Italia. Una curiosità: la Spal è imbattuta in casa nel XXI secolo contro la Juventus in Serie A, grazie a un pareggio (0-0 nel marzo 2018) e un successo (2-1 nell’aprile 2019).