Spal, Dabo: “Ci è mancata cattiveria. Lo stadio? Il top, così come la tifoseria…”

Amara sconfitta per la Spal, superata per 3-1 dal Bologna davanti al proprio pubblico. Al termine del match, in zona mista, ha parlato il centrocampista Bryan Dabo. Queste le sue parole raccolte da lospallino.com.

CATTIVERIA – “Rispetto alla partita con l’Atalanta ci è mancata un po’ di cattiveria e di attenzione ai particolari. Abbiamo fatto gol e nella ripresa abbiamo tenuto molto il possesso palla, ma abbiamo anche concesso troppo. Basta poco per tornare a vincere, come dimostra la partita contro l’Atalanta. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo sedici finali e occorre dimenticare questa sconfitta. La mia condizione? Dopo essere stato sei mesi fuori rosa non posso essere al 100%, mi serve ancora una partita per tornare al meglio. Lo stadio? E’ il top, assomiglia a quelli inglesi, con la tifoseria che è molto vicina. Il pubblico è eccezionale: in altri posti se le cose vanno male l’ambiente è pesante, qui è diverso”.