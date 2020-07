Spal, Di Biagio ammette: “Dopo la pandemia, il calcio è un altro sport”

La Spal non intende arrendersi. Nonostante la missione salvezza sia quasi impossibile, Luigi Di Biagio prova a scuotere l’ambiente prima del match contro l’Udinese. Il tecnico non si rassegna come dimostrano le sue parole in conferenza stampa: “C’è tanta delusione per la sconfitta di Genova contro la Sampdoria perché nessuno si aspettava quello che è successo. Ora dobbiamo cercare di convincerci che niente è perduto e che bisogna giocare in un certo modo. Tanto passerà dalla nostra rabbia interiore. Io continuo però a vedere i ragazzi presenti. Ognuno di noi dovrà dimostrare di essere una persona professionale. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più”.

MIGLIORAMENTI

Di Biagio commenta anche i cambiamenti della squadra nell’ultimo periodo: “Bisogna distinguere i due periodi in pre e dopo Covid. Avevamo giocato due partite importanti contro Lecce e Juventus e credevo fossimo partiti per la salvezza. Poi è arrivata la pandemia e ora è diventato un altro sport ed è un problema di tutti, nessuno sta giustificando nessuno. Io vedo una squadra che sa quello che fa e che prova a giocare a calcio, forse meritevole di attenzione difensiva e più incisività negli ultimi metri. Quando prendi gol come nelle ultime uscite vuol dire che ci sono alcune cose che non funzionano. Qualcosa ci manca e dobbiamo capire dove stiamo sbagliando. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per ripartire”.