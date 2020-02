Spal, Di Biagio: “Complimenti ai ragazzi, non potevo chiedere di più”

Dopo una partita giocata con grinta e determinazione la Spal si è dovuta inchinare alla Juventus di CR7. A fine partita Di Biagio ha parlato ai microfoni di SkySport: “Intanto faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno messo coraggio e fraseggi. Normale che contro la Juventus non puoi sbagliare un minuto ma non posso rimproverare niente ai miei ragazzi. Ho visto una squadra viva, che ha voglia di giocare e che non sembra abbia i punti che ha. Non posso non essere contento anche se in questo momento abbiamo bisogno di punti, ero convinto di poterli fare oggi. Non potevo chiedere di più”.

L’ex ct dell’under 21 ha parlato di alcuni dettagli che hanno fatto la differenza in negativo: “Il primo gol che subiamo è perchè vogliamo essere corti a centrocampo, la lettura doveva essere più veloce. Nel secondo gol siamo usciti un pò troppo facilmente. Sono dettagli importanti perchè nel corso della gara dobbiamo rimanere compatti con squadre di questo calibro”.

Infine Di Biagio ha caricato i suoi per i prossimi impegni: “Abbiamo cambiato il modo di giocare, non era semplice. Ho avuto bisogno di un giocatore che detti i tempi in mezzo al campo ed è Valdifiori. Quanto fatto questa sera deve ripetersi contro squadre più abbordabili, servono tre punti la prossima gara”.