Spal, Di Biagio: “Contro il Napoli voglio squadra coraggiosa e offensiva”

Conferenza stampa di vigilia per mister Di Biagio, tecnico della Spal, che domani affronterà il Napoli al San Paolo alle 19.30. L’allenatore dei ferraresi ha presentato le insidie della gara:

VERSO IL NAPOLI – “Mi aspetto una squadra in crescita, soprattutto dal punto di vista fisico. Soprattutto rispetto alla gara con il Cagliari. La speranza è di vedere una Spal più coraggiosa e più offensiva che crei qualcosa nell’aria rivale”, ha esordito Di Biagio.

SQUADRA – “Ci saranno dei cambi certamente. Abbiamo avuto diversi problemi fisici e defezioni. Ci saranno diversi cambi confermo. A volte non è così scontato che l’allenatore abbia in mente la formazione il giorno prima”. E ancora: “A volte mi sembra non si capisca che calcisticamente parlando siamo in una situazione drammatica. Secondo me lo vedremo presto ma c’è poco tempo”.

