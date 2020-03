Spal, Di Biagio: “Dobbiamo fare punti, non c’è più tempo. Coronavirus? Situazione preoccupante…”

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club di Ferrara:

MOMENTO – “Siamo una squadra coraggiosa e in salute, si è visto anche con la Juventus. Queste due settimane ci sono servite per insistere su cose su cui stiamo lavorando. Ma non basta allenarsi bene e giocare bene. Dobbiamo fare punti. Non c’è tempo. Questo lo ripeterò molto spesso”, ha detto Di Biagio.

PARMA – “Ormai sono una squadra di buonissimo livello, da tanto tempo. Ha molta costanza e giocatori importanti. Ha un modo di giocare che conosciamo bene e che mette in difficoltà un po’ tutti quanti. Come ogni squadra ha dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a colpirli lì. Dovremmo essere continui per tutta la durata della gara”.

SQUADRA – “Chi giocherà? Ogni giorni tutti migliorano. Cerri? Non è pronto dal primo minuto, dobbiamo essere cauti. Fares e D’Alessandro? Il primo l’ho visto molto bene. Credo che sia tra i più in forma della squadra adesso. Sta capendo tutto quello che gli sto dicendo. Il secondo è un giocatore importante e lo sarà nelle prossime gare. Non ha la condizione, ma in partita in corso può essere un’arma efficace”.

CORONAVIRUS – “”Porte chiuse? Situazione surreale. Bisognerà stare attenti a parlare perché si sentirà tutto. C’è poco da ridere però. La situazione non è bella. Sportivamente brutta, umanamente preoccupante. Speriamo si possa risolvere questo problema. Come lo affronta la squadra? Il campo ci dà modo a volte di non pensare. Speriamo bene”.