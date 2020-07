Spal, Di Biagio: “I ragazzi sono distrutti. Futuro? Non è il momento”

L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Brescia, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI DI BIAGIO

Queste le sue parole nel post gara: “C’è tanta delusione perché oggi, anche se dal punto di vista della classifica non contava molto, volevamo vincere per non arrivare ultimi. Mi sento in difficoltà nei confronti della città, dei tifosi e della città per quello che non siamo riusciti a fare. Futuro? È l’ultima delle cose a cui sto pensando questa sera. La SPAL ha la forza per ripartire cercando di mettere alle spalle ciò che è successo. Questa sera non siamo riusciti a portare a casa punti al 93′, è successo ancora una volta. Per quanto riguarda il mio futuro vediamo, non è il momento. Saranno due settimane non molto piacevoli, da parte mia ci sarà impegno e professionalità per tirare fuori qualcosa, i ragazzi sono veramente distrutti. Bisogna fare qualcosa per avere dignità, ma dobbiamo dimostrarlo”.