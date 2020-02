Spal, Di Biagio: “Juventus? Partita proibitiva ma il calcio spesso regala sorprese”

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Juventus valida per la 25^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai media:

LA SFIDA – “Facendo la partita perfetta e sperando che loro sbaglino qualcosa. Noi dovremo pensare a noi, sulla carta è una partita proibitiva. Ma in questo sport sono successe tante volte delle sorprese. I punti si possono prendere con chiunque. Sto vedendo una squadra in crescita, che mi sta seguendo con convinzione. Bisogna migliorare e rimanere concentrati per novanta minuti. Bisogna essere continui. Andrò avanti con la difesa a quattro, per il resto vedrete domani “. “Stimoli in più da ex interista? Ho bisogno dei tre punti da allenatore della Spal ora, di questo ho bisogno in queste settimane”.

SALVEZZA – “Preoccupati dalla classifica? La classifica bisogna guardarla, ma il giusto. Noi dobbiamo centrare la vittoria il prima possibile e ripartire, non ci possiamo permettere altri discorsi. Non dobbiamo guardare agli altri. Dobbiamo lavorare tanto, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo migliorare, soprattutto in fase realizzativa e a livello psicologico per tutta la partita. Io devo lavorare su questo. Ho percezioni positive, ora bisogna farle vedere in gara”.

SQUADRA E SINGOLI – “Fares? Sta lavorando bene, non so se schierarlo o meno. Valuterò domani. Cerri? Sta lavorando a parte, ci vorrà ancora una settimana e qualcosa in più”. E su Vicari: “Lui è recuperato al 100%”. Sulla squadra: “Ho trovato una squadra in salute. Certo, dobbiamo cambiare qualcosa. Cosa mi aspetto dai tifosi? Un pubblico spallino vicino alla squadra. Chiederò ai ragazzi un atteggiamento positivo per vincere la partita”.