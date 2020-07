Spal, Di Biagio: “L’obiettivo è non arrivare ultimi”

Obiettivo ripartire e cercare un risultato positivo dopo il poker subito dall’Inter due giorni fa. La Spal di Gigi Di Biagio deve provare a dare una scossa al suo campionato e deve farlo nel match contro il Brescia tra i due fanalini di coda della Serie A. Il mister dei ferraresi ha parlato in conferenza stampa della sfida di domenica alle 19.30. Ecco le sue parole:

Di Biagio: “Obiettivo è non arrivare ultimi”

“Il momento? Sicuramente non è bello perché non è quello che avremo voluto in questo momento della stagione. Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. L’obiettivo è non arrivare ultimi“, ha commentato Di Biagio rispetto alla gara contro il Brescia che sembra essere davvero uno spareggio per non restate nell’ultima piazza del tabellone di Serie A.

E proprio sulle Rondinelle: “Che Brescia mi aspetto? Se avremo lo stesso atteggiamento del match contro l’Inter, non avremo problemi. Dobbiamo sapere che dovremo andare in campo come se la classifica non esistesse, quasi per orgoglio personale nei nostri confront. Sono arrivato che la Spal che era ultima in classifica e lo siamo anche adesso. La speranza è quella di conquistare almeno una posizione in più”.

QUI MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI CALCIATORI