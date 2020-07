Spal, Di Biagio: “Non siamo rassegnati, ma è doveroso avere una reazione”

Ultima a meno dieci dal terz’ultimo posto, una Spal rassegnata aspetta al Mazza l’Inter di Antonio Conte. La Spal inoltre dovrà fare a meno di tre giocatori importanti come Berisha, Valoti e Fares. In conferenza stampa Gigi Di Biagio ha presentato il match.

LE PAROLE DI DI BIAGIO

Queste le sue parole: “Dovremo riprendere le ultime interviste e sarei ripetitivo. Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l’abbiamo avuta. Non siamo andati bene per niente. Rassegnati? No perché i segnali dall’allenamento arrivano. La situazione è difficile e penso che abbiano contributo a questa situazione i risultati che non siamo riusciti a portare a casa dopo Cagliari e Milan”. Riguardo le parole del presidente Mattioli Di Biagio ha dichiarato: “Io penso che il presidente possa e deve esternare il suo dissenso. Condivido il suo pensiero sul fatto che possiamo giocare meglio. Dobbiamo avere anima per cercare di lottare fino alla fine. Il discorso della mia permanenza si faceva fino a due giorni fa, poi le cose possono cambiare. Il presidente ha fotografato bene il momento. La mia squadra non sta giocando bene, dispiace perché le squadre che ho allenato hanno sempre dimostrato un bel calcio“.