Spal, Di Biagio: “Nostro obiettivo è evitare ultimo posto”

Una sconfitta netta e da salvare solo la prima mezz’ora. Per la Spal ormai priva di stimoli un’altra sconfitta sul proprio campo contro l’Inter. Il tecnico estense Gigi Di Biagio, ha parlato degli obiettivi della squadra ferrarese da qui a fine campionato, con la Serie B che oramai è davvero ad un passo: “Fatto un buon primo tempo dove meritavamo di andare in vantaggio ma poi contro questa Inter forte non puoi dare un vantaggio così grande. I ragazzi mi sono piaciuti anche nel secondo tempo ma ci è mancata qualcosa in fase realizzativa. Dal punto di vista del lavoro c’è poco da fare, è solo recupero. Cerchiamo di rimettere a posto certe cose, la classifica è quella che è e dobbiamo trovare dentro di noi lo stimolo per non arrenderci e magari cercare di non arrivare ultimi”.

