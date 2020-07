Spal, Di Biagio: “Pari con Milan brucia ancora. Sampdoria? Siamo pronti”

Vigilia di campionato per la Spal di Gigi Di Biagio che domani a Genova sfiderà la Sampdoria per la 30^ giornata di Serie A. Dopo il ko contro il Cagliari è arrivato il pareggio beffa all’ultimo secondo contro il Milan. Un punto che brucia ancora per la squadra di Ferrara che, però, deve concentrarsi al massimo per la sfida successiva. Il mister ha presentato il match contro gli uomini di Ranieri in conferenza stampa.

Di Biagio: “Pronti per la Sampdoria”

“In queste ultime gare ho visto tante cose positive e crescita”, ha esordito Di Biagio. “Credo sia normale che bruci ancora molto quello che è successo l’altra sera (contro il Milan ndr), così come contro il Cagliari. I ragazzi stanno capendo che nulla ancora è deciso e perduto, anche se la vittoria ci avrebbe permesso di accorciare. In ogni caso, psicologicamente stiamo bene però. Bisognerà essere concentrati e avere la consapevolezza di potercela fare”. “La Sampdoria? Mi aspetto una squadra che vorrà vincere come noi e che non farà previsioni di pareggio. Vorranno vincere e noi dovremo essere bravi a contrastarli. Saremo pronti”.

Squadra e squalifica

Sui singoli giocatori che scenderanno in campo Di Biagio ha detto: “Qualcuno non ha recuperato, qualcuno non è al top come Reca. Vediamo a partita in corso. Diversi sono anche stanchi, domattina deciderò il da farsi”. “Petagna? Lo vorrei sempre in campo. Domattina deciderò e valuterò insieme a lui”. E sulla sfida che vivrà da squalificato, il mister ha aggiunto: “Si tratta di una squalifica un po’ anomala. Vivrò la partita a ridosso della panchina e dei giocatori. Starò in stretto contatto con Mutarelli, per il quale nutro grande fiducia. Non penso che sarà un problema ma una nuova esperienza per me”.

