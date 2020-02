Spal, Di Biagio: “Risultato ingiusto, mancato il colpo del k.o.”

Triplice fischio allo stadio Via del Mare di Lecce tra i padroni di casa e la Spal. Il tecnico degli emiliani Luigi Di Biagio commenta l’andamento del match ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo messo solo voglia, ma abbiamo costruito tanto. La situazione era complicata. Quello che abbiamo visto sul campo non rispecchia il risultato finale. Bisogna insistere su quello che ho cercato di trasmettere. Credo che lo abbiano fatto abbastanza bene. La Spal meritava qualcosa in più. La situazione è difficilissima, ma possono perdere anche tanti punti gli altri. Il problema è che dobbiamo farli noi… Mancava il colpo del k.o., nel primo tempo non ricordo un tiro del Lecce. Fare la gara mi rende soddisfatto, ma non a sufficienza. Ora il Lecce è a più 10 da noi. Attacco? Purtroppo non ci sono ricambi. Dovrò inventarmi io il rimpiazzo dell’aiuto di Petagna tra i centrocampisti. Dovrò trovare alternative a supporto del nostro attaccante. Non dobbiamo fare calcoli, ma cercare di vincere qualche partita. Se il coraggio è quello di oggi, possiamo presto fare punti. Non penso che la Spal sia inferiore alle altre squadre in lotta per la salvezza”.