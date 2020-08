Spal, Di Biagio saluta: “Accordo con la società. Esperienza negativa”

La Spal saluta la Serie A dopo un campionato estremamente negativo. Gli emiliani concludono la loro avventura con la sconfitta contro la Fiorentina e l’ultimo posto in classifica. Un risultato deludente per una squadra capace di conquistare due brillanti salvezze consecutive dal 2018 a oggi. Il futuro ripartirà senza il tecnico Luigi Di Biagio.

L’ANNUNCIO DI DI BIAGIO

Luigi Di Biagio ha infatti spiegato di aver deciso di comune accordo con la società di non proseguire. Lo ha spiegato in conferenza stampa: “L’esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Abbiamo avuto diversi problemi, ma comunque porto con me diversi aspetti positivi di questa avventura, Una situazione così non capita più nella vita. Ringrazio la società e chi mi ha scelto. Tutti coloro che mi sono stati vicini. Ho sentito la vicinanza della gente. Sarò sempre in debito con Ferrara e la tifoseria. Cerco di lasciare ai giocatori la volontà e la convinzione di lavorare ancora di più. La società e io ci siamo salutati. Non mi hanno comunicato niente, ma c’è stato un tacito accordo con la società”.