Spal, Di Biagio: “Utopico pensare di raggiungere il Lecce. Proviamo a scalare la classifica iniziando dal Genoa”

Dopo la sconfitta casalinga per 0 a 3 contro l’Udinese, la Spal prova a dare un senso al suo campionato che la vede fanalino di coda con pochissime possibilità di evitare la Serie B. Mister Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Spal, Di Biagio: “Proviamo a scalare posizioni”

Sul momento delicato e il confronto con i tifosi di queste ore, Di Biagio ha detto: “Normale che ci sia amarezza, in primis da parte nostra e da parte dei tifosi. Si è trattato di un incontro legittimo. Da parte loro volevano far vedere l’attaccamento alla maglia dopo tutto quello che stava succedendo. Un incontro civile e cordiale che non mie dispiaciuto. Noi adesso dobbiamo parlare poco e ascoltare, correre tanto e dare qualcosa in più rispetto alle ultime gare”. E sul suo percorso da allenatore dei ferraresi: “Quando sono arrivato ho cercato di giocare le partite per vincerle, imponendo il gioco ma non ci siamo riusciti“.

Sulla corsa salvezza che sembra quasi impossibile ormai: “In cuor mio non guardo alle ultime posizioni, ma a qualcosa in più. Oggi parlare di riprendere il Lecce è utopia, ma domani abbiamo una partita che in caso di vittoria ci potrebbe avvicinare alle altre dirette concorrenti per la salvezza. Oggi l’obiettivo è far bene e scalare una posizione per volta. Dobbiamo avere il coraggio e la convinzione di fare qualcosa in più”. E sul Genoa: “Ci aspettiamo una squadra che proverà a vincere la partita, che cercherà di concretizzare le occasioni. Sono in difficoltà come noi. Noi dovremo essere bravi a contrattaccare. Ora conta di più la forza mentale e l’impatto sul match, a maggior ragione se si gioca con questa frequenza senza sosta”.

La Spal in questo momento si trova a quota 19 punti in classifica. Al momento la zona salvezza è rappresentata dal Lecce, fermo a 28 punti.

LA SHOWGIRL ACCENDE I BOLLENTI SPIRITI