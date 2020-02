Spal, Floccari: “Grazie a Semplici per il percorso. Più fatti e meno parole”

La Spal cade a Lecce e vede complicarsi il percorso verso la salvezza. L’attaccante degli emiliani Sergio Floccari ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Innanzitutto ci tenevo a ringraziare pubblicamente mister Semplici a nome di tutta la squadra per il percorso fatto insieme. Oggi meritavamo di più, abbiamo subito gol nei nostri momenti migliori e ci dispiace, perché mettiamo impegno e ci siamo messi subito a disposizione del nuovo mister, cercando di mettere in pratica i nuovi concetti. Abbiamo creato tanto ma è arrivata un’altra sconfitta. In questo momento bisogna pensare poco e parlare di meno. Conta il percorso da qui al 24 maggio, concentrarsi su ogni giorno e ogni allenamento per conquistare un centimetro in più. Ci teniamo e faremo il massimo, cercheremo di finire la stagione nel migliore dei modi, senza trascurare nulla. Certamente possiamo fare meglio, abbiamo fatto fatica in entrambe le fasi. Bisogna partecipare con tanti uomini e dare pochi riferimenti a difese organizzate, dobbiamo migliorare in questo senso”.