Spal, grana Fares: rottura del crociato

Non arrivano belle notizie dall’infermeria della Spal. L’infortunio rimediato da Fares al ginocchio sinistro è più grave del previsto: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno algerino ha subito la rottura del crociato anteriore nel match amichevole contro il Cesena. Uno stop che farà stare fermo il giocatore tra i 4-5.

Un fulmine a ciel sereno che rovina i piani della società che stava pensando di puntare forte sull’esterno o di ricavare dalla sua cessione una cifra importante da reinvestire per rinforzare la rosa. Su Fares, da tempo, c’erano anche club come Atalanta e, soprattutto, Inter. A questo punto la squadra di mister Semplici dovrà trovare il sostituto: i nomi principali sono quelli di Reca, in uscita dai nerazzurri di Bergamo, o Laxalt, esterno del Milan sul quale è forte anche l’interesse del Parma.