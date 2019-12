Spal, il ds Vagnati: “Non meritiamo l’ultimo posto. Su Petagna e Igor…”

Momento difficile per la Spal, reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Gli estensi, dopo sedici giornate, occupano l’ultimo posto in classifica con i loro 9 punti, a sei lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Della situazione e dell’imminente mercato di gennaio, a margine della cena di Natale del club emiliano, ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo Davide Vagnati.

CLASSIFICA – “La posizione di classifica non ci appartiene per i nostri valori, dobbiamo dare tutti insieme qualcosa in più. Abbiamo avuto diversi infortuni, con il girone di ritorno rientreranno Di Francesco, Fares e D’Alessandro. Sono convinto che possiamo fare meglio, abbiamo le qualità per farlo: abbiamo tutto per rimanere in Serie A”.

MERCATO – “La cosa fondamentale sarà che chi rimane e chi viene creda in quello che è il nostro progetto. Vogliamo giocatori con il furore agonistico: tutti, me per primo e l’allenatore subito dopo, devono ragionare così. Petagna? Quello che ha detto ieri vuol dire tanto. Igor all’Atalanta? Lui ha espresso solamente il 20/30% del suo potenziale. Vedremo, valuteremo tutte le possibilità insieme alla proprietà. Noi vorremmo migliorare la squadra per arrivare alla salvezza”.