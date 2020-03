Spal, il responsabile sanitario: “Necessario presentare un certificato sulla buona salute dei giocatori prima delle gare”

E’ ormai emergenza Coronavirus nel nostro Paese, con i campionati che, per limitare la diffusione del contagio, proseguiranno a porte chiuse almeno fino al 5 aprile. Una situazione che, come sottolineato dal responsabile sanitario della Spal Paolo Minafra, dovrà spingere le società a mettere in pratica alcuni accorgimenti.

SALUTE – “I contrasti di gioco tra due persone sane producono rischi relativi. Il presupposto fondamentale, quindi, è che tutti i giocatori ed i membri dello staff non abbiano la patologia. Noi, come responsabili sanitari, presenteremo una dichiarazione prima della gara in tal senso”.