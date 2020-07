Spal-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Spal-Inter chiuderà la 33^ giornata di Serie A. Si gioca oggi, 16 luglio, a Ferrara alle 21.45 la sfida tra gli uomini di Di Biagio e quelli di Antonio Conte. Obiettivi differenti per le due squadre chiamate rispettivamente a trovare punti preziosi per la salvezza, e per imporsi al secondo posto con un sogno scudetto, forse, ancora possibile visto il pari della Juventus contro il Sassuolo.

Spal-Inter, le probabili formazioni

I padroni di casa della Spal dovrebbero schierarsi con un 4-4-2. Letica tra i pali, Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca in difesa. Valdifiori e Dabo in cabina di regia. D’Alessandro e Strefezza più larghi. In attacco Petagna con Cerri per un duo “pesante” per scardinare i forti difensori centrali dell’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, risponderanno con Handanovic, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. Candreva a destra e Biraghi a sinistra. Eriksen che dovrebbe tornare dall’inizio dietro le punte Sanchez e Lautaro Martinez. Lukaku potrebbe riposare ancora perché non al meglio.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

Spal-Inter sarà visibile in diretta tv attraverso la piattaforma Dazn. Per vedere la partita, basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l’app, oppure collegare alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l’app sul decoder Sky Q.

Spal-Inter verrà trasmessa anche sul canale Dazn1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solamente per quei clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Il match tra i ferraresi e i nerazzurri sarà visibile dunque sulla piattaforma Daz anche in streaming. La diretta online della partita potrà essere seguita scaricando l’app disponibile anche su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet ma anche notebook. Basterà poi selezionare l’evento e godersi lo spettacolo.

