Spal-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus prova ad allungare in classifica. La capolista fa visita alla Spal, impegnata disperatamente nella lotta per non retrocedere. I bianconeri cercano di mettere pressione alle inseguitrici Lazio e Inter. Fischio d’inizio alle ore 18. Queste le formazioni scelte da Luigi Di Biagio e Maurizio Sarri:

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo