Spal, lutto per Bonifazi: morto il nonno

Lutto in casa Spal per il difensore Kevin Bonifazi: suo nonno Silvano è morto in queste ore. La società lo ha reso noto attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali anche social in cui si è detta vicina al giocatore e alla sua famiglia.

IN LUTTO – “La famiglia SPAL si stringe attorno al difensore Kevin Bonifaz che in queste ore ha perso il nonno Silvano”, si legge sulla nota pubblicata dal club di Ferrara. “A Kevin, alla famiglia Maffei e alla famiglia Bonifazi le più sentite condoglianze di tutta la società biancazzurra per la dolorosa scomparsa”. In questa stagione Bonifazi aveva iniziato in maglia Torino ma è tornato a Ferrara dove con la Spal ha disputato sei gare segnando anche una rete.