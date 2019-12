Spal, Mattioli conferma Semplici: “Giusto proseguire con lui. Salvezza? Chi non ci crede lo dica chiaramente”

Ultimo posto in classifica, con soli 9 punti all’attivo. La situazione della Spal è davvero problematica ma, in occasione della festa di Natale della squadra, il presidente Walter Mattioli dimostra di non aver perso fiducia nelle potenzialità dei suoi e ha ribadito il pieno appoggio al tecnico e ai giocatori.

SEMPLICI – La posizione di mister Leonardo Semplici sembrava a rischio, ma Mattioli ha precisato: “Dopo la sconfitta con il Brescia eravamo molto delusi, abbiamo analizzato la situazione a 360°, ritenendo poi giusto proseguire con il nostro allenatore. La stima nei confronti di Semplici è tanta, perché ha fatto molto per noi. A lui e al suo staff va tutta la nostra fiducia, ma da oggi vogliamo vedere giocatori che mettano in campo la cattiveria che è l’arma principale su cui deve puntare una squadra in lotta per non retrocedere”.

SALVEZZA – “Sono sicuro che al termine della stagione festeggeremo la salvezza. C’è qualcosa da sistemare e lo faremo, anche nel mercato di gennaio. Chi non ci crede lo dica chiaramente, noi non vogliamo trattenere chi non sposa il nostro progetto”, ha detto Mattioli.