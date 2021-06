Spal, Mattioli: “Il Venezia giocherà a Ferrara due partite di Serie A”

L'impianto del club neopromosso non risponde al momento alle richieste della massima serie

La Spal, tramite il suo presidente Walter Mattioli, ha confermato oggi la richiesta ufficiale del Venezia, di giocare a Ferrara alcune partite del campionato di Serie A. Il massimo dirigente estense oggi in conferenza stampa ha detto: "C'è stata una richiesta ufficiale del Venezia, tra l'altro il nostro dg Andrea Gazzoli è un ex dei lagunari, ed è stata sottoposta alle autorità preposte. Il Venezia sta ristrutturando il Penzo e so che a settembre sarà pronto visto che sono iniziati i lavori. Noi per rapporti che ci sono con il Venezia abbiamo dato la possibilità di indicare il nostro impianto di Ferrara all'atto dell'iscrizione. So che chiederanno di giocare le prime due partite in trasferta di campionato e poi giocare a Ferrara una o due partite". Il club lagunare appena promosso in Serie A, amplierà la capienza del Penzo passando dagli attuali 7.389 posti ad almeno 10mila, cifra che in passato fu tollerata per lo Spezia e per la Spal, per poi salire a 16.100, quota minima richiesta per poter disputare le gare di A. Va detto però che tra le due tifoserie non regna l'armonia e i tifosi della Spal potrebbero non gradire la scelta della società della famiglia Colombarini.