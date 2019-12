Spal, Mattioli: “La squadra ha valori, troppe le possibilità gettate al vento fin qui”

La Spal è in grande difficoltà: ieri, domenica 1° dicembre, è arrivata anche la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Certo, questa poteva anche essere prevista, ma in passato sono stati presi punti contro squadre che lottano per la salvezza proprio come gli emiliani. Queste le parole rilasciate dal presidente Walter Mattioli a Lo Spallino: “Nel primo tempo a San Siro non siamo andati molto bene, forse perché cercavamo solo di difenderci, nella ripresa invece la squadra mi è piaciuta. Spiace, qualche occasione l’abbiamo avuta, solo che ci è mancata precisione. Ho visto un’altra Spal e questo mi rincuora”.

E ancora: “Tante le possibilità che abbiamo buttato al vento in questa prima parte di campionato: gruppo e squadra per me ci sono, non siamo però stati in grado di sfruttare al meglio le gare cosiddette da dentro-fuori, soprattutto in casa. Può portare paura un po’, ma non mi piace che i giocatori ne abbiano, visto che ci sono anche elementi esperti da tante partite in A. L’importante è crederci, avere la volontà e la grinta, sperando di vedere altre partite come il secondo tempo visto con l’Inter”.