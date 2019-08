Spal, Mattioli: “La vicenda stadio ci ha ferito. Mercato? Qualcosa arriverà…”

Tre giorni al via del nuovo campionato di Serie A per la Spal. Gli estensi, domenica sera, ospiteranno al Mazza l’ambiziosa Atalanta di Gian Piero Gasperini. E in vista del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il presidente dei biancazzurri Walter Mattioli.

BILANCIO – “Dei miei primi sei anni qua, quello passato è stato sicuramente il più brutto: sapevamo di avere uno stadio perfetto e questi controlli ci hanno fatto rimanere davvero male”.

ABBONAMENTI – “Appena riaperta la campagna, i tifosi sono tornati in massa, ma l’immagine è stata danneggiata: abbiamo perso anche alcuni sponsor importanti”.

MERCATO – “Qualcosa ancora arriverà, in modo da centrare il nostro terzo scudetto: la salvezza”.