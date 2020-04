Spal, Mattioli: “Momento difficile per questo maledetto virus. Ripresa? Se ci saranno le condizioni saremo pronti”

Ha voluto dire la sua dopo le tante richieste arrivate. Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali anche social del club ferrarese ai suoi tifosi e non solo.

L’emergenza coronavirus ha bloccato i campionati e gli allenamenti di tutte le società, ma la Spal non ha mai smesso di essere a contatto con i propri tesserati: “Il momento è difficilissimo per tutto quello che accade nel nostro Paese per via di questo maledetto virus. Difficile parlare di calcio, ma posso assicurare, anche per rispondere ai tanti tifosi che me l’hanno chiesto, che come società ci stiamo sentendo tutti i giorni. Con i giocatori, con lo staff e l’allenatore. Facciamo tante chiamate, soprattutto con la Lega Calcio per cercare di capire se e quando si potrà riprendere. Voglio dire a tutti che se ci fossero le condizioni, noi ci faremo trovare pronti. Non sarà facile, ma vivo questi momenti con fiducia, quella che ho sempre avuto nel nostro gruppo. Concludo con un augurio speciale a tutti voi per la Pasqua”, questo il messaggio di Mattioli.