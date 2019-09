Spal, Mattioli: “Rosa migliore dell’anno scorso, sono sicuro che ci salveremo ancora”

Questa mattina è stato presentato in casa Spal il nuovo arrivato dall’Atalanta Arkadiusz Reca, ma è stata anche l’occasione per il presidente Walter Mattioli di parlare in conferenza stampa dopo la fine del mercato: “Abbiamo costruito la squadra che volevamo, siamo consci di aver fatto un ottimo lavoro. Credo, peraltro, sia una rosa migliore rispetto allo scorso anno. Lasceremo tempo al mister per mettere i nuovi nelle condizioni migliori per rendere al meglio, servirà trovare a giusta amalgama. Siamo consapevoli che questa squadra darà tanti risultati, ci salveremo e ne sono certo, ma ci sarà molto da soffrire. Vi assicuro che il nostro progetto andrà avanti per molto tempo e che molti lo stanno già prendendo da esempio”.

E ancora: “Ci mettiamo sempre grande entusiasmo, siamo fortemente innamorati di questa società. A fine anno voglio vincere lo Scudetto dei 20 anni di A della Spal, possiamo farcela. Il periodo brutto è passato”.