Spal-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Spal-Milan si gioca oggi alle 21.45 il match valido per la 29^ giornata di Serie A. A Ferrara i padroni di casa ospitano il Diavolo in un match che sarà molto combattuto nonostante i valori ben diversi tra le due compagini. Necessità di punti per la squadra di Di Biagio che cerca una disperata salvezza. Obiettivo Europa per gli uomini di Pioli che stanno attraversando un ottimo momento dal punto di vista dei risultati.

Spal-Milan, le probabili formazioni

Squadra fatta per la Spal con Di Biagio intenzionato a proporre un 4-4-2 con Letica in porta, Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca in difesa, D’Alessandro e Valoti esterni di centrocampo con Dabo e Valdifiori in cabina di regia. In attacco centravanti di peso col duo formato da Petagna e Cerri. Il Milan risponde con l’undici che ha battuto la Roma nel turno precedente con la sola eccezione per la corsia destra dove potrebbe esserci Calabria. Davanti a Donnarumma, quindi, ci saranno anche Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo Bennacer a guidare il gioco con Kessié al suo fianco. Trio di trequartisti composto da Castillejo, Paquetà, favorito su Bonaventura, e Calhanoglu dietro all’unica punta Rebic.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

La gara Spal-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Il macht tra i ferraresi e i milanesi potrà essere seguito dai clienti Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go. Sarà possibile inoltre vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS. Esiste poi la possibilità da parte di chi lo desidera, di vedere Spal-Milan in diretta streaming aquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere fra gli altri eventi sportivi anche le partite della Serie A.

