Spal, Missiroli: “Speriamo che col Genoa arrivi la svolta, in casa abbiamo già fallito…”

Così, in conferenza stampa, il centrocampista classe 1986 Simone Missiroli ha commentato l’inizio di stagione non molto positivo per la sua Spal e del prossimo impegno contro il Genoa, importantissimo per la lotta salvezza: “I risultati sono fondamentali e quando non arrivano perdiamo qualche certezza, questo non deve accadere. Le nostre forze devono essere il gruppo e le idee del mister, in cui noi crediamo molto. Contro il Genoa sarà fondamentale, abbiamo già fallito due scontri diretti in casa, ma non si tratta di un match da dentro o fuori: il campionato è ancora lungo, non ci dobbiamo rilassare. Certamente ci può dare sul giusto slancio per proseguire. Di Francesco? Ci è mancato molto, sarà un’arma in più da qui in avanti, sperando di ritrovare anche D’Alessandro e Fares. Molti gli infortunati di questo inizio di stagione”.