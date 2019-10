Spal, Missiroli: “Vittoria per Squinzi, ci siamo sbloccati mentalmente”

La Spal supera il Parma nell’anticipo della settima giornata. Simone Missiroli commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una vittoria importantissima soprattutto mentalmente perché abbiamo un’idea di gioco ben definita, ma ci mancava il risultato. L’espulsione ha complicato le cose, ma abbiamo meritato il successo. Il campionato è lungo e c’è tempo per rimediare alla classifica. Con la sosta potremo lavorare meglio. Dedico la vittoria a Squinzi, che è stato il mio presidente per sette anni, anche se non ho segnato. Sono vicino alla sua famiglia”.