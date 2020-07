Spal, Mutarelli: “Lotteremo finché la matematica non ci condannerà”

Il vice di Luigi Di Biagio, Mutarelli ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna persa contro la Sampdoria, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole in confrenza: “A mio avviso il risultato è abbastanza severo. Abbiamo commesso delle ingenuità, ma per quanto creato e prodotto meritavamo qualcosa in più. Non siamo riusciti a trovare quel gol che poteva cambiarci la partita. Purtroppo veniamo puniti subito, alla prima disattenzione. Dobbiamo stare più attenti, altrimenti diventa sempre più complicato ripartire e cercare di fare punti. Così si regalano ripartenze, invece bisogna essere concentrati e ben messi in campo, così da non subire dei gol evitabilissimi. Salvezza? Abbiamo detto da subito che più si va avanti più si rischia di perdere pezzi, per infortuni e stanchezza. Le assenze le abbiamo noi come gli altri, non è un alibi. Mancano ancora tanti punti, partite e scontri diretti: finché la matematica non ci condanna lotteremo”.