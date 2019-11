Spal, non c’è pace per Di Francesco: altro stop, lesione alla coscia sinistra

Ancora un infortunio per Federico Di Francesco, esterno offensivo della Spal. Come riportato dal sito ufficiale, in un notiziario in cui si racconta il prosieguo dei lavori della squadra di mister Semplici in vista del prossimo impegno di campionato (domenica 1° dicembre a San Siro contro l’Inter), si parla del figlio d’arte, classe 1994, che dovrà assentarsi dai campi ancora per un po’. Infatti, gli esami cui si è sottoposto Di Francesco hanno evidenziato una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra (si è fatto male durante il posticipo con il Genoa dello scorso lunedì) e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Davvero sfortunato l’ex Bologna, che per un problema alla coscia aveva già saltato un totale di 7 partite: fuori da fine settembre, era rientrato proprio nell’1-1 col Genoa.