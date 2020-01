Spal, Petagna: “A Bergamo ho lasciato il cuore, ma la vittoria serviva”

La Spal espugna clamorosamente Bergamo. Una delle reti porta la firma del grande ex della sfida, Andrea Petagna. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Questa è una vittoria fondamentale. Ho lasciato a Bergamo un pezzo di cuore. Devo tanto a questa società che mi ha lanciato. Ma oggi servivano i tre punti. Sono contento del gol. Oggi la squadra è stata magnifica. Se vogliamo salvarci dobbiamo giocare sempre così, lottando su ogni pallone. Abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni. Ora ci siamo rimessi in pista. Speriamo che la società ci aiuti con qualche acquisto, ci farebbe comodo. Il mio obiettivo è salvare la squadra con i miei gol. Mercato? Non so niente, io sono felice alla Spal. Bisognerebbe chiedere al mio procuratore.