Spal, Petagna: “Io vice-Dzeko? Sarebbe un sogno…”

Stagione fin qui da dimenticare per la Spal. Gli estensi, dopo sedici giornate, occupano l’ultimo posto in classifica, con la zona salvezza già distante sei lunghezze. Tra le poche note positive vi è il rendimento di Andrea Petagna, finito nelle ultime settimane nel mirino della Roma. Proprio di questo, a margine della cena di Natale del club biancazzurro, ha parlato l’attaccante a Sky Sport.

VICE-DZEKO – “Allenarsi con un campione come lui per me sarebbe un sogno, ma adesso devo pensare solamente alla Spal. La società mi ha preso in un momento difficile e voglio dare il mio meglio qua. Quello che accadrà in futuro dipende da tante cose”.

