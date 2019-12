Spal, Petagna: “Vittoria meritata, Semplici il nostro condottiero. Futuro? Voglio raggiungere la salvezza qui”

Colpo salvezza della Spal, che ha espugnato il campo del Torino per 2-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Decisiva una rete nel finale di Andrea Petagna, dopo che Strefezza, nel corso del primo tempo, aveva risposto all’iniziale vantaggio granata segnato da Rincon. Queste le parole dell’attaccante biancazzurro al termine del match.

GIOIA – “Una vittoria meritata, nel nostro cammino abbiamo lasciato qualche punto per strada. Questo successo ci deve dare la forza per ripartire al meglio nel 2020. Siamo un’ottima squadra, avremmo meritato di avere qualche punto in più in classifica, le altre squadre non hanno niente in più di noi. Seguiamo il nostro mister, che è il nostro condottiero. Il futuro? E’ normale che si possa parlare di me, ho fatto tanti go negli ultimi due anni. Io voglio solamente continuare a crescere ed aiutare la Spal a salvarsi”.