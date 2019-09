Spal, Reca si presenta: “Voglio aiutare molto la squadra, sono qui per crescere”

Sugli esterni la Spal ha puntato forte sul giovane polacco dell’Atalanta Arkadiusz Reca, arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il 24enne è stato presentato oggi in conferenza stampa: “Sono molto contento di essere qui, penso di aver già un bagaglio d’esperienza buono per affrontare questa sfida. Ho lavorato molto con l’Atalanta, ora sono qui per aiutare la Spal a crescere. Ho parlato con mister Semplici, mi ha fatto capire cosa vuole da parte mia: la tattica è diversa rispetto a Gasperini, certo, ma ora sto cercando di adattarmi al meglio. Con la Polonia non ho giocato le ultime sfide di qualificazione a Euro 2020? Prima devo fare esperienza qui. Prima di arrivare ho parlato molto con Cionek, che mi dà una mano importante per la lingua”.

Il ds Vagnati: “Lo avevamo seguito anche un anno fa, questo però era il momento migliore per lui e per noi per concludere l’affare. Parliamo di un ragazzo che ha svolto un anno importante in una squadra top come l’Atalanta, Reca si adatta perfettamente al nostro modulo. Ci toglieremo insieme molte soddisfazioni, ma servirà tempo”.