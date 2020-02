Spal-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match delle 12.30 tra Spal-Sassuolo. Si gioca a Ferrara il primo anticipo domenicale della 23^ giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio gli allenatori hanno comunicato le loro scelte ufficiali. Ecco i 22 che scenderanno in campo per la sfida del Paolo Mazza:

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi