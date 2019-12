Spal, Semplici a rischio: contatti con Iachini

Nonostante le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, la posizione di Leonardo Semplici non è assolutamente tranquilla. L’allenatore della Spal potrebbe già giocarsi il proprio destino nella gara di quest’oggi contro la squadra giallorossa di Fonseca.

L’ultimo posto in classifica e la mancata svolta potrebbe essere fatali al tecnico. Al suo posto, stando ai recenti rumors, ci sarebbe Beppe Iachini che sarebbe chiamato a risollevare la squadra che, al momento, ha soli 9 punti all’attivo. Semplici allena la Spal dal dicembre 2014 e in 5 anni l’ha portata dalla Serie C al massimo campionato italiano.