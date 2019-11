Spal, Semplici: “Inter? Dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo”

Vigilia di campionato per la Spal, che domani, alle 15, farà visita all’Inter di Antonio Conte. Queste le parole del tecnico degli estensi Leonardo Semplici in conferenza stampa.

INTER – “L’Inter ha una rosa di grande valore, sono una delle migliori squadre del campionato insieme alla Juventus. Dovremo disputare un match di grande personalità in cui la parola chiave dovrà essere ‘coraggio’. Dovremo avere un atteggiamento positivo e aggressivo: ci vorrà una gara straordinaria per portare a casa un risultato importante. Loro hanno entusiasmo e sono in forma, hanno voglia di vincere su tutti i fronti: dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sarà una partita in cui non avremo niente da perdere”.

STREFEZZA – “Si è allenato a parte per tutta la settimana, solo oggi ha lavorato con noi, ma è recuperato”.

DI FRANCESCO – “Valuteremo i tempi di recupero a inizio settimana”.

SFORTUNA – “Non dobbiamo guardare a queste cose, io credo nel lavoro. Bisogna far sì che la fortuna ci arrivi attraverso i miglioramenti. Sicuramente non siamo stati fortunati sotto l’aspetto degli infortuni”.

TURNOVER – “Valuteremo bene in queste tre partite i giocatori che ci permetterano di avere una formazione competitiva”.