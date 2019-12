Spal, Semplici appeso ad un filo: spunta De Biasi per la panchina

Potrebbe costare cara a Leonardo Semplici la sconfitta interna della sua Spal contro il Brescia, che ha fatto precipitare gli estensi all’ultimo posto della classifica. La società emiliana, in queste ore, starebbe infatti meditando un cambio in panchina, sollevando dall’incarico il tecnico delle due promozioni che hanno portato i biancazzurri dalla Serie C alla A. Il principale candidato a prenderne il posto, secondo quanto raccolto da gianlucadimarzio.com, sarebbe Giovanni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania. Una decisione da parte del presidente Mattioli è attesa per le prossime ore.