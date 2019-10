Spal, Semplici: “Bene fino al secondo gol, poi abbiamo spento la luce. Peccato, volevamo punti”

Sconfitta per la Spal contro il Cagliari per 2-0 nel pomeriggio di Serie A. Ecco le parole del tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici a Dazn: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, non meritavamo assolutamente di andare sotto. Col gol di Nainggolan la strada si è messa in salita, ma la squadra ha saputo ripartire e ha creato parecchie opportunità di pareggiare. Dopo il 2-0 abbiamo spento un po’ la luce e non deve succedere, la gara sul campo non meritava passivo peggiore e rischiavamo di prenderne davvero altri. Di certo mi tengo la prestazione, credo che sia stata buona contro una squadra importante. Ci siamo messi in difficoltà da soli in varie situazioni, il percorso è lungo ma se giochiamo come i primi 60 minuti sono sicuro che le altre faranno fatica contro di noi. Dispiace, volevamo portare via punti importanti e non ci siamo riusciti, complimenti al Cagliari”.