Spal, Semplici blinda solo provvisoriamente Petagna: “Ora non si muove, il prossimo anno…”

Quello di Andrea Petagna è uno dei nomi che circola con maggior insistenza all’interno del mercato dell’Inter. L’attaccante della Spal, autore fin qui di tre reti in campionato, piace infatti molto alla dirigenza nerazzurra, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Del futuro del centravanti, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico degli estensi Leonardo Semplici.

CONFERMA – “L’interesse dell’Inter fa piacere, vuol dire che il giocatore sta facendo bene. Credo che Andrea debba fare un’altra annata qua a Ferrara, confermando quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione. Poi potrà spiccare il volo verso un grande club”.

CAMPIONATO – “La classifica piange e le gare contro Sampdoria e Udinese non sono andate come volevamo. Abbiamo buttato nei punti nel finale, altrimenti avremmo potuto essere un po’ più in alto. Dobbiamo migliorare, sappiamo cosa fare per raggiungere la salvezza. La società ha operato bene sul mercato, adesso sta a noi”.

GENOA – “Per noi saranno tutte sfide salvezza. Loro sono una squadra costruita per altre posizioni di classifica, ma le cose fin qui non sono andate come speravano.