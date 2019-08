Spal, Semplici: “Bologna avversario difficile, contento ci sia anche Mihajlovic: la sua storia ha toccato tutti”

Vigilia di campionato per la Spal. Gli estensi, dopo il ko interno contro l’Atalanta all’esordio, faranno visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic, con il serbo che dovrebbe sedere regolarmente in panchina. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici in conferenza stampa.

FORMAZIONE – “Stiamo valutando se riproporre o meno gli stessi undici della scorsa settimana: ho avute diverse indicazioni, alcune positive, altre meno. E’ stata però solamente la prima gara e in questi giorni alcuni elementi sono cresciuti di condizione. Tomovic e Reca potrebbero anche giocare dall’inizio, fisicamente stanno bene”.

BOLOGNA – “Affrontiamo il Bologna nel momento meno favorevole possibile, ma mi fa grande piacere che Mihajlovic sia tornato in panchina. Siamo stati tutti toccati dalla sua storia e tutti, sportivi e non, siamo dalla sua parte: sta attraversando un momento particolare della sua vita. Mi auguro che possa guarire presto, tornando il guerriero che è sempre stato”.