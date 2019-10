Spal, Semplici: “Cagliari squadra di valore, ma noi ci proveremo…”

La Spal si prepara all’importante trasferta di Cagliari. Alla Sardegna Arena si gioca per l’8^ giornata di Serie A. Il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha presentato la gara contro i sardi nel consueto appuntamento con la stampa. Ecco le sue parole:

SQUADRA – “Scenderà in campo la stessa squadra vista contro il Parma? Credo che in linea di massima sarà quella, sì. Andiamo ad affrontare una squadra che ha dei valori assoluti e che è cambiata rispetto all’anno passato. Loro sono in salute e hanno investito molto sul mercato. Bisognerà fare una prestazione importante per dare continuità e portare a casa punti importantissimi”. “Cosa ho detto ai miei durante la sosta? Ho provato a far capire ai ragazzi che bisognava continuare ad avere l’atteggiamento avuto contro il Parma. Se diamo continuità a quel modo di giocare possiamo dare filo da torcere a tutti”.

GIOCATORI – “Vicari e Salamon? Il primo si è allenato un po’ a parte. Siamo stati attenti a salvaguardarlo per portarlo oggi a completa disposizione. Il secondo si è aggregato ed è convocato. Domani verrà con noi, anche se ci vorrà un po’ di tempo per rendersi utile alla causa. Ma intanto voglio avvicinarlo all’ambiente”.

AVVERSARIO – “Il Cagliari? In casa fa valere certi aspetti e riesce ad esprimersi molto ben. Sicuramente mi aspetto una squadra messa bene in campo, ma noi non dobbiamo pensare a loro. Noi dobbiamo pensare a mettere in campo tutto quello che abbiamo, consapevoli di quello che stiamo facendo e di come stiamo crescendo”. Dopo il Cagliari ci saranno Milan e Napoli? Noi ci proviamo sempre, poi di mezzo c’è sempre l’avversario. In questo momento siamo concentrati sulla partita di domani. Certo, sarebbe l’ora anche di cominciare a fare punti contro squadre blasonate come Napoli e Milan”.