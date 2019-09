Spal, Semplici: “Colloqui in estate, ma ho scelto di restare qua. Petagna? Pronto per la Nazionale”

Primi tre punti della stagione per la Spal, che ieri, di fronte al proprio pubblico, ha superato per 2-1 nel recupero la Lazio. Della partita e del campionato, ai microfoni di Maracanà, ha parlato il tecnico Leonardo Semplici.

LAZIO – “Negli spogliatoi mi sono fatto sentire, perché non stavamo giocando la partita come l’avevamo preparata. Nella ripresa siamo entrati in campo con un’altra personalità e siamo riusciti non solo a pareggiarla, ma addirittura a vincerla. Per noi era importante iniziare a fare punti”.

FUTURO – “Ho trovato una piazza e una società che hanno dato spazio alle mie idee. L’obiettivo ora rimane la salvezza. In estate sono stato accostato a società importanti, ho avuto dei colloqui ma ho deciso di continuare qui perché qua posso lavorare con serenità. C’è comunque l’ambizione di misurarmi con qualcosa di più importante tra qualche tempo”.

DI FRANCESCO E PETAGNA – “A Di Francesco gli auguro di andare in Nazionale, ma al momento, per me, è più pronto Petagna, che veniva da buone annate con l’Atalanta dove però non aveva segnato molto. Adesso ha un ruolo diverso e gioca più vicino alla porta. E’ maturato molto: deve ancora migliorare, ma ha grandi prospettive”.

JUVENTUS – “Allo Stadium sarà caldissimo, in tutti i sensi. Il caldo può condizionare il gioco e la prestazione”.