Spal, Semplici: “Con il Bologna garà difficilissima, dovremo restare uniti”

Vigilia di campionato per la Spal, che domani, alle 15, ospiterà il Bologna nel derby emiliano. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici nella conferenza stampa della vigilia.

BONIFAZI – “Per Kevin stiamo aspettando gli ultimi documenti per capire se potremo schierarlo oppure no. Il giocatore sta bene e sarebbe utilizzabile, siamo felici per il suo arrivo, lo volevamo da tempo: ringraziamo la società per lo sforzo”.

BOLOGNA – “La vittoria contro l’Atalanta ha fatto crescere il morale, ma non significa niente. Domani dovremo migliorare la prestazione di Bergamo. Loro sono una squadra forte, che ha fatto grande prestazioni. L’aspetto motivazionale, visto quello che è successo al loro allenatore, incide: questo gli ha permesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Penso che possano ambire a posizioni importanti di classifica. Sarà una partita difficilissima, dovremo stare uniti”.

TIFOSI – “Per noi è imporante il loro sostegno, la loro vicinanza è sinonimo di unità di intenti. Ci sono sempre stati vicini e non ci hanno fatto mai mancare il loro calore”.

IAGO FALQUE – “In questo momento è prematuro parlare di un suo arrivo”.

FELIPE E DABO – “Stanno bene, tutti i ragazzi sono carichi e vogliosi. Con Dabo abbiamo guadagnato sostanza, conoscevamo le sue caratteristiche”.