Spal, Semplici: “Con il Sassuolo daremo battaglia”

Dopo la bella vittoria in rimonta contro la Lazio, la Spal è attesa dalla trasferta sul campo del Sassuolo, con la gara in programma domenica alle 12.30. Queste le parole del tecnico degli estensi Leonardi Semplici nella conferenza stampa della vigilia.

SPIRITO – “I tre punti ottenuti con la Lazio devono darci sicurezza e spregiudicatezza, anche se dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente e che c’è ancora tanto da lavorare e da migliorare. Il Sassuolo è una squadra diversa dalla nostra, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità: andremo là per dare battaglia e portare a casa dei punti”.

SALA – “Quando è arrivato non era nelle migliori condizioni, ora noi conosciamo meglio lui e lui conosce meglio noi. Si sta avvicinando ad avere una condizione per poter essere schierato fin dall’inizio: valuteremo se schierarlo o meno”.

STREFEZZA – “E’ una carta che voglio pian piano utilizzare. E’ un ragazzo che potrà darci molto, starà a me capire quando sarà il momento giusto per poterlo inserire. Ha una grande duttilità, può ricoprire più ruoli”.

DI FRANCESCO – “Di Francesco è un ragazzo che ha caratteristiche offensive. In questo momento lo vedo come attaccante esterno: ha qualità e può, anzi deve fare gol. Per noi è importante perché ci dà grande equilibrio: proprio per questo lo utilizzo in quella posizione”.