Spal, Semplici: “Con questa grinta la salvezza è possibile”

Si è da poco conclusa la sfida tra Spal e Parma. Queste le parole del tecnico dei biancoazzurri Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difficile contro una squadra di valore. Noi l’abbiamo iniziata bene. Non eravamo in condizione, ma sappiamo che se giochiamo con questa voglia possiamo mettere in difficoltà tutti. Da parte nostra la salvezza dev’essere il nostro obiettivo. Tutti si aspettavano qualcosa in più. Noi con il lavoro anche quest’anno cercheremo di raggiungere quell’obiettivo. Siamo convinti che nonostante qualche partita non bella questa sia la via più percorribile. Con questa voglia di mettersi in discussione si può andare lontano. Strefezza? Abbiamo deciso di tenerlo perché pensavamo che potesse dare una mano. Con le coperture preventive non abbiamo mai prestato il fianco all’avversario. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Se giochiamo con queste caratteristiche possiamo levarci belle soddisfazioni”.